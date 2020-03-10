2020-03-10T17:17:03+03:00
Происшествия

В Саранске из-за детской шалости загорелась квартира

К счастью, 13-летняя Ксения не растерялась, вывела из опасного места младшего брата и даже попыталась потушить пламя самостоятельно
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ
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На прошлой неделе в одном из домов на улице Косарева произошел пожар. В квартире в этот момент находились двое детей: 13-летняя девочка и шестилетний мальчик. Их мать отошла в гости к соседке этажом выше.

В это время в квартире начался пожар. Мальчик, увидев пламя, начал звать сестру. Ксения, не растерявшись, вывела его в подъезд, а сама стала тушить огонь, заливая мебель водой из ведра. Поняв, что с огнем ей не справиться, девочка схватила брата и вышла с ним на улицу.

На крики из квартиры соседки выбежала мать детей. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений из окон квартиры наблюдался густой черный дым. Пожарным удалось ликвидировать пожар, но внутренняя отделка квартиры и мебель сильно пострадали от огня. Общая площадь пожара составила 54 квадратных метров. Как выяснилось позже, пожар возник по причине детской шалости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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