Житель Саранска ограбил пункт приема металла

10 Март 2020 2020-03-10T16:43:11+03:00

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32-летний ранее судимый житель Саранска подозревается в разбойном нападении на работника пункта приема металла. По предварительным данным, 7 марта мужчина пришел на место, желая сдать чермет, но остался недоволен результатами взвешивания, и потому набросился с молотком на сотрудника точки. После этого горожанин вытащил из кассы 17 тысяч рублей и скрылся. Владелец гаража неподалеку, обнаружив работника пункта в тяжелом состоянии, вызвал полицию и «скорую».

В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист ЭКЦ МВД по Республике Мордовия обнаружили забытый злоумышленников пакет. Отпечатки на нем помогли установить его личность. Мужчина был задержан на следующий день по месту жительства. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Большую часть украденных денег злоумышленник потратил на спиртные напитки и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU