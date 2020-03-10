2020-03-10T16:10:46+03:00
Недвижимость

Иван Белозерцев: «Нужно проверить готовность техники и людей к уборке»

В правительстве региона обсудили проведение месячника по благоустройству
Анна ЧЕРНАЯ
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В ходе сегодняшней планерки губернатор Иван Белозерцев отметил, какие задачи предстоит решать в первую очередь – в частности, речь шла о ремонте дорог и уборке мусора.

- Месячник по благоустройству стартует 16 марта, - отметил глава региона. – Теперь, когда дороги освободились от снега и наледи, появилось много ям, которые срочно нужно заделывать асфальтом. К тому же, в регионе часто можно увидеть мусор вдоль дорог. Это касается всех муниципальных образований, но особенно, областного центра. Прошу подключиться к организации работы по благоустройству кураторов от правительства Пензенской области. Нужно проверить готовность техники, людей.

Кроме того, Иван Белозерцев распорядился активизировать работу по подготовке проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции. Он нацелил на своевременное обеспечение финансирования разработки ПСД, уточнив, что сегодня уже надо готовить документы на объекты, запланированные к возведению или капитальному ремонту в 2021 и 2022 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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