В Мордовии подтоплены 12 мостов

10 Март 2020 2020-03-10T15:38:19+03:00

Водителей просят быть внимательнее: в некоторых случаях потребуется искать объезд

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ГУ МЧС по РМ сообщает: на данный момент на территории республики талыми водами затоплены 12 мостов.

Это следующие сооружения:

- в районе н.п. Васильевка Ковылкинского района. Уровень воды над поверхностью моста составляет 95 см. Объезд - через н.п. Наровчат Пензенской области.

- в районе н.п. Красная Пресня Ковылкинского района. Перелив над уровнем дорожного полотна составляет 155 см. Объездной путь через поселок Силикатный.

- в районе н.п. Рыбкино Ковылкинского района. Перелив над уровнем дорожного полотна составляет 170 см. Объездной путь не требуется.

- в районе н.п. Тенишево Краснослободского района. Перелив над уровнем дорожного полотна составляет 150 см. Объезд не требуется.

- в н.п. Русское Маскино Краснослободского района. Перелив над уровнем дорожного полотна составляет 100 см. Объездной путь отсутствует. На время подтопления моста ограничены пешеходная и автомобильная переправы одной улицы, на которой проживает 57 человек. При ухудшении обстановки запланирована работа лодочной переправы. Население обеспечено необходимыми запасами продовольствия и медикаментов.

- в н.п Кишалы Атюрьевского. Перелив над уровнем дорожного полотна составляет 30 см. Объездной путь через н.п. Стрельниково. На время подтопления моста ограничена автомобильная переправа ул. Верхняя н. п. Кишалы, где располагаются 32 жилых дома.

- в н.п. Большая Поляна Кадошкинского района. Перелив над уровнем дорожного полотна составляет 120 см. Объездной путь отсутствует. На время подтопления моста ограничена автомобильная переправа по ул. Октябрьская, где располагается 16 домов.

- в н.п. Киселевка Зубово-Полянском района. Перелив над уровнем дорожного полотна составляет 10 см. Объездной путь через н.п. Удево.

- в районе н.п. Вадовские Селищи Зубово-Полянском района. Перелив над уровнем дорожного полотна составляет восемь сантиметров. Объездной путь не требуется.

- в районе н.п. Каласево Ардатовского района. На данном участке установлены предупредительные знаки и ограждения ограничивающие движение по мосту. В связи с подтоплением моста ограничена автомобильная переправа. Объездной путь отсутствует. Уровень воды выше полотна моста на 15 см.

- в районе н.п. Луньга Ардатовского района. На данном участке установлены предупредительные знаки и ограждения, ограничивающие движение по мосту. Объездные пути не потребуются.

- в с. Кергуды Ичалковского район. Уровень воды выше полотна моста на 120 см. Мост используется только в летний период для переезда на пойменные угодья.

ИСТОЧНИК KP.RU