Пензенские поисковики установили судьбу красноармейца Василия Игошина

10 Март 2020 2020-03-10T14:38:47+03:00

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Председатель Пензенского регионального отделения «Поисковое движение России» Лариса Казакова передала родным документы красноармейца Игошина Василия Степановича.. С просьбой помочь узнать о том, что случилось, в общественную приемную «Судьба солдата» обратилась дочь бойца Мария. Женщина знала об отце совсем немногое: фамилию, имя, отчество и место рождения, а также и то, что в июле 1942 года он пропал без вести.

При работе с базами данных Министерства обороны РФ поисковики установили, что Василий Степанович 1922 года рождения, был телеграфистом, попал в плен в июле 1942 года рядом с деревней Шиздерово Калининской области, а затем находился в лагере для военнопленных «Шталаг 342» в Беларуси, где и умер.

Документы, содержащие информацию о бойце, были переданы Марии Васильевне. Также поисковики вручили женщине фотографии мемориального комплекса - Памятника жертвам концентрационного лагеря «Шталаг-342», который был открыт в Республике Беларусь в 1996 году. Информация о воине передана в Государственный архив Пензенской области для внесения изменений в Книгу Памяти Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU