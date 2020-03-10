2020-03-10T14:38:47+03:00
Общество

Пензенские поисковики установили судьбу красноармейца Василия Игошина

Боец погиб в плену 16 октября 1942 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Председатель Пензенского регионального отделения «Поисковое движение России» Лариса Казакова передала родным документы красноармейца Игошина Василия Степановича.. С просьбой помочь узнать о том, что случилось, в общественную приемную «Судьба солдата» обратилась дочь бойца Мария. Женщина знала об отце совсем немногое: фамилию, имя, отчество и место рождения, а также и то, что в июле 1942 года он пропал без вести.

При работе с базами данных Министерства обороны РФ поисковики установили, что Василий Степанович 1922 года рождения, был телеграфистом, попал в плен в июле 1942 года рядом с деревней Шиздерово Калининской области, а затем находился в лагере для военнопленных «Шталаг 342» в Беларуси, где и умер.

Документы, содержащие информацию о бойце, были переданы Марии Васильевне. Также поисковики вручили женщине фотографии мемориального комплекса - Памятника жертвам концентрационного лагеря «Шталаг-342», который был открыт в Республике Беларусь в 1996 году. Информация о воине передана в Государственный архив Пензенской области для внесения изменений в Книгу Памяти Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенские поисковики установили судьбу красноармейца Василия Игошина
14 марта в Пензе состоится Чемпионат области по перетягиванию каната
В Пензе выступил нидерландский органист Жан-Пьер Стайверс
Иван Белозерцев поручил активизировать выдачу больничных жителям, вернувшимся из-за границы
Пензенец пытался избить мать и брата табуретом
Пензе - звание «Город трудовой доблести»
Лжесотрудник банка присвоил денежные средства жительницы Саранска
Житель Саратова пытался обокрасть магазин в Пензе
Пензенские пожарные провели открытый урок по гражданской обороне
В Саранске продолжается розыск мужчины, пропавшего в 2017 году
Жительницам Пензы вручили медали «Материнская доблесть»
В Пензе росгвардейцы задержали скрывшегося с места ДТП мотоциклиста
В Пензе обсудили реконструкцию стадиона «Локомотив»
У 49-летнего пензенца украли телефон и 110 тысяч с банковского счета
Олицетворение прекрасного и светлого
Делать добро - просто!