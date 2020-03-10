14 марта в Пензе состоится Чемпионат области по перетягиванию каната
14 марта в ФОКе «Звезда» (г. Пенза, ул. Лермонтова, 34Б) состоится Чемпионат Пензенской области по перетягиванию каната. Соревнования проводятся в соответствии с Единым комплексным календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области на 2020 год. Организаторами выступают Министерство физической культуры и спорта Пензенской области и Федерация перетягивания каната Пензенской области.
За победу будут бороться команды организаций, учреждений, городских округов и муниципальных районов региона в разных категориях.
Предварительное расписание:
8:00-10:00 – взвешивание команд
10:00 – открытие соревнований
16:00 – награждение команд, закрытие соревнований
По всем вопросам обращаться по телефону +7 905 015 5657 или электронной почте penzafpk@yandex.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU