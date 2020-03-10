14 марта в Пензе состоится Чемпионат области по перетягиванию каната

10 Март 2020 2020-03-10T13:45:34+03:00

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14 марта в ФОКе «Звезда» (г. Пенза, ул. Лермонтова, 34Б) состоится Чемпионат Пензенской области по перетягиванию каната. Соревнования проводятся в соответствии с Единым комплексным календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области на 2020 год. Организаторами выступают Министерство физической культуры и спорта Пензенской области и Федерация перетягивания каната Пензенской области.

За победу будут бороться команды организаций, учреждений, городских округов и муниципальных районов региона в разных категориях.

Предварительное расписание:

8:00-10:00 – взвешивание команд

10:00 – открытие соревнований

16:00 – награждение команд, закрытие соревнований

По всем вопросам обращаться по телефону +7 905 015 5657 или электронной почте penzafpk@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU