В Пензе выступил нидерландский органист Жан-Пьер Стайверс

10 Март 2020 2020-03-10T12:25:36+03:00

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Выдающийся нидерландский органист Жан-Пьер Стайверс выступил в субботу в «Пензаконцерте». Музыкант исполнил известные сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Готфрида Августа Хомилиуса, Дитриха Букстехуде, Сезара Франка, Шарля Мари Видора, Роберта Шумана, Микаэла Таривердиева, Хендрика Андриссена и Эда Ваммеса.

Жан-Пьер Стайверс окончил консерватории городов Маастрихт и имени Свелинка в Амстердаме - как органист, пианист и исполнитель духовной музыки. По окончании обучения участвовал в многочисленных мастер-классах ведущих органистов Европы. Еще в годы учебы принял участие в международных конкурсах, став победителем и лауреатом большинства из них.

Музыкант является дирижером знаменитого хора Св. Мартинуса при Городской Церкви Св. Мартинуса, а также постоянным органистом симфонического оркестра г. Лимбург (Нидерланды). Он постоянно выступает в России, Японии, США и странах Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU