2020-03-10T12:18:54+03:00
Здоровье

Иван Белозерцев поручил активизировать выдачу больничных жителям, вернувшимся из-за границы

Губернатор настоятельно рекомендует землякам воздержаться от зарубежных поездок
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня утром традиционное совещание в правительстве началось с обсуждения темы профилактики коронавируса.

- В регионе, как и на федеральном уровне, был создан штаб, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Случаев заражения жителей Пензенской области нет. Все необходимое у служб сегодня есть. Особый контроль должен быть обеспечен над жителями региона, которые вернулись из других государств, относящихся к группе риска.

Глава региона напомнил о том, что главный санитарный врач Российской Федерации принял постановление о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения коронавируса. Нормативным документов регламентировано установить медицинское наблюдение на срок до 14 дней за всеми лицами, прибывшими из-за рубежа и имеющими признаки заболевания. Всем лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи инфекции, будут оформляться листки нетрудоспособности без посещения медицинских организаций на период самоизоляции.

Губернатор поставил задачу довести эту информацию до всех пензенцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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