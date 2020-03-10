2020-03-10T10:51:57+03:00
Происшествия

Пензенец пытался избить мать и брата табуретом

Дебошира задержали сотрудники Росгвардии
Анна ЧЕРНАЯ
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В полицию позвонила напуганная 71-летняя жительница дома на улице Свердлова. Женщина рассказала, что ее младший сын 45 лет ведет себя агрессивно. На место сразу же выехали бойцы Росгвардии.

Обратившаяся в полицию гражданка и ее старший 49-летний сын дожидались правоохранителей в подъезде. Они рассказали, что мужчина вернулся домой нетрезвым, закатил скандал, потом схватился за табурет и предмет, похожий на нож, и попытался учинить драку, но родственники выбежали из квартиры.

Стражи порядка задержали дебошира и передали его в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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