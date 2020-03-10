Пензе - звание «Город трудовой доблести»

10 Март 2020 2020-03-10T08:17:47+03:00

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- По закону, предложения о присвоении звания «Город трудовой доблести» вносятся общественными объединениями, - отметил на одном из совещаний в конце февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. - На сегодня эта инициатива выдвинута Пензенским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Пензенским областным советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Пензенским региональным отделением Общественного движения «Волонтеры Победы».

Глава региона поручил подключить к сбору необходимых документов и подготовке заявки общественные организации, молодежь, ветеранов, историков и архивистов.

«Пензенцы внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», - сказано в постановлении за подписью главы Администрации Пензы Андрея Лузгина.

В военное время, говорится в документе, город Пенза стал крупным центром эвакуационной промышленности. Пензенские заводы в конце 1941 года начали производство реактивных минометов М-8 - легендарных «катюш», изготавливали мины, авиабомбы, артиллерийские снаряды. Из региона на фронт отправлялись детали военных самолетов, шинельное сукно, валенки, лыжи и другая продукция.

За большой вклад в обеспечение Победы Пенза в 1985 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В годы войны 13,5 тысяч пензенцев удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Трудовой подвиг коллективов Пензенского велозавода в годы войны был отмечен орденом Ленина, Пензенского часового завода - орденом Отечественной войны I степени.

После рассмотрения предложения Законодательным Собранием и Правительством Пензенской области решение с ходатайством о присвоении почетного звания Пензе будет направлено Президенту Российской Федерации, отметил спикер регионального парламента Валерий Лидин.

ИСТОЧНИК KP.RU