2020-03-09T16:19:02+03:00
Происшествия

Лжесотрудник банка присвоил денежные средства жительницы Саранска

Поверив сообщению об операциях с ее картой, женщина потеряла крупную сумму
Анна ЧЕРНАЯ
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Сотрудники полиции предупреждают: не стоит верить собеседникам, которые представляются сотрудниками банков, и сразу же сообщать им свои реквизиты.Сотрудники полиции предупреждают: не стоит верить собеседникам, которые представляются сотрудниками банков, и сразу же сообщать им свои реквизиты.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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В отдел полиции № 3 УМВД России по го Саранск с заявлением обратилась 44-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина предупредил, что с карты горожанки кто-то пытается незаконно снять средства, и чтобы воспрепятствовать этому, нужно сообщить ему реквизиты и пришедшие на телефон коды. Потерпевшая выполнила требования, а после разговора обнаружила сообщение от банка о списании 95 тысяч рублей.

МВД по Республике Мордовия просит граждан быть внимательными к сохранности своих денежных средств. Не сообщайте неизвестным реквизиты своих счетов и поступающие в смс-сообщения пароли. Проверяйте информацию о блокировке счета по официальным телефонам, указанным на обороте вашей банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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