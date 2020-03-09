Лжесотрудник банка присвоил денежные средства жительницы Саранска

9 Март 2020 2020-03-09T16:19:02+03:00

Сотрудники полиции предупреждают: не стоит верить собеседникам, которые представляются сотрудниками банков, и сразу же сообщать им свои реквизиты. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции № 3 УМВД России по го Саранск с заявлением обратилась 44-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина предупредил, что с карты горожанки кто-то пытается незаконно снять средства, и чтобы воспрепятствовать этому, нужно сообщить ему реквизиты и пришедшие на телефон коды. Потерпевшая выполнила требования, а после разговора обнаружила сообщение от банка о списании 95 тысяч рублей.

МВД по Республике Мордовия просит граждан быть внимательными к сохранности своих денежных средств. Не сообщайте неизвестным реквизиты своих счетов и поступающие в смс-сообщения пароли. Проверяйте информацию о блокировке счета по официальным телефонам, указанным на обороте вашей банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU