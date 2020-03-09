Лжесотрудник банка присвоил денежные средства жительницы Саранска
В отдел полиции № 3 УМВД России по го Саранск с заявлением обратилась 44-летняя местная жительница.
Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина предупредил, что с карты горожанки кто-то пытается незаконно снять средства, и чтобы воспрепятствовать этому, нужно сообщить ему реквизиты и пришедшие на телефон коды. Потерпевшая выполнила требования, а после разговора обнаружила сообщение от банка о списании 95 тысяч рублей.
МВД по Республике Мордовия просит граждан быть внимательными к сохранности своих денежных средств. Не сообщайте неизвестным реквизиты своих счетов и поступающие в смс-сообщения пароли. Проверяйте информацию о блокировке счета по официальным телефонам, указанным на обороте вашей банковской карты.
ИСТОЧНИК KP.RU