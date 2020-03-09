2020-03-09T15:53:08+03:00
Происшествия

Житель Саратова пытался обокрасть магазин в Пензе

Добычей злоумышленника стали кофе и шоколад
Наталья НОВОЖИЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Пензы обратилась представитель торговой организации. Женщина сообщила, что в магазине на улице Клары Цеткин некий мужчина пытался украсть из торгового зала кофе и шоколад на общую сумму 2 960 рублей. Однако уйти далеко злоумышленник не успел: он был задержан сотрудниками точки и передан в участковым.

Полицейские установили его личность - им оказался 33-летний житель Саратова, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Украденное изъято.

По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24