Житель Саратова пытался обокрасть магазин в Пензе

9 Март 2020 2020-03-09T15:53:08+03:00

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В полицию Пензы обратилась представитель торговой организации. Женщина сообщила, что в магазине на улице Клары Цеткин некий мужчина пытался украсть из торгового зала кофе и шоколад на общую сумму 2 960 рублей. Однако уйти далеко злоумышленник не успел: он был задержан сотрудниками точки и передан в участковым.

Полицейские установили его личность - им оказался 33-летний житель Саратова, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Украденное изъято.

По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU