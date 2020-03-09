2020-03-09T15:10:25+03:00
Общество

Пензенские пожарные провели открытый урок по гражданской обороне

Участниками акции стали учащиеся МБОУ «Лицей» рабочего поселка Земетчино
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: МЧС России по Пензенской области
Изменить размер текста:

Сотрудники МЧС рассказали ребятам и девчонкам, что такое «гражданская оборона», напомнили о природных и техногенных рисках, характерных для региона, и научили их правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайной ситуации и во время сигнала оповещения «Внимание всем!».

Также в ходе занятия школьникам удалось узнать больше о специфике работы пожарных: какие личные качества необходимы для этой профессии, в каких условиях приходится работать и какими умениями и навыками необходимо владеть для спасения жизни и здоровья пострадавших.

Ребятам рассказали о местах возникновения и причинах пожаров, требованиях пожарной безопасности, первичных средствах пожаротушения, напомнили телефоны вызова пожарной охраны и экстренных служб - «01», «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24