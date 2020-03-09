Пензенские пожарные провели открытый урок по гражданской обороне

9 Март 2020 2020-03-09T15:10:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МЧС рассказали ребятам и девчонкам, что такое «гражданская оборона», напомнили о природных и техногенных рисках, характерных для региона, и научили их правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайной ситуации и во время сигнала оповещения «Внимание всем!».

Также в ходе занятия школьникам удалось узнать больше о специфике работы пожарных: какие личные качества необходимы для этой профессии, в каких условиях приходится работать и какими умениями и навыками необходимо владеть для спасения жизни и здоровья пострадавших.

Ребятам рассказали о местах возникновения и причинах пожаров, требованиях пожарной безопасности, первичных средствах пожаротушения, напомнили телефоны вызова пожарной охраны и экстренных служб - «01», «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU