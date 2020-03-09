В Саранске продолжается розыск мужчины, пропавшего в 2017 году

9 Март 2020 2020-03-09T14:59:23+03:00

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ОП №4 УМВД России по го Саранск разыскивается без вести пропавший Николаев Геннадий Николаевич 1960 года рождения.

Утром 28 октября 2017 года он ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Геннадий Николаевич Николаев

Приметы: на вид 60 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые, носит усы.

Особые приметы: хромает на левую ногу.

Был одет: болоньевая куртка камуфлированная, брюки черного цвета, шапка вязанная черного цвета, ботинки черного цвета.

Если вам, что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8 (8342) 29-77- 44, 76-08-80 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU