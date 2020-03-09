Жительницам Пензы вручили медали «Материнская доблесть»
Глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций вручил медали «Материнская доблесть» многодетным матерям Октябрьского района. Медали получили женщины, родившие и воспитавшие трех или более детей. Так, Екатерина Шилова, воспитывающая пятерых детей, удостоена медалью II степени, Абрамухина Екатерина, Игошина Елена, Корсун Светлана и Сметанина Наталья получили награду III степени.
Глава администрации района Ленинского района Надежда Москвитина наградила маму четверых детей Юлию Ермакову.
Надежда Борисовна поздравила всех женщин района с праздником и пожелала крепкого здоровья, счастья и благополучия.
ИСТОЧНИК KP.RU