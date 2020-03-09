Жительницам Пензы вручили медали «Материнская доблесть»

9 Март 2020 2020-03-09T11:54:22+03:00

Награждения состоялись вчера во всех районах города

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Глава администрации Октябрьского района Евгений Гусейнов за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций вручил медали «Материнская доблесть» многодетным матерям Октябрьского района. Медали получили женщины, родившие и воспитавшие трех или более детей. Так, Екатерина Шилова, воспитывающая пятерых детей, удостоена медалью II степени, Абрамухина Екатерина, Игошина Елена, Корсун Светлана и Сметанина Наталья получили награду III степени.

Глава администрации района Ленинского района Надежда Москвитина наградила маму четверых детей Юлию Ермакову.

Надежда Борисовна поздравила всех женщин района с праздником и пожелала крепкого здоровья, счастья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU