В Пензе росгвардейцы задержали скрывшегося с места ДТП мотоциклиста
В Пензе мотоциклист, столкнувшись с автомобилем, скрылся с места ДТП. Эту информацию и приметы нарушителя передали патрулям Росгвардии, дав задачу задержать его.
Спустя час после аварии, сотрудники Росгвардии заметили схожий по приметам мотоцикл на территории мойки на улице Урицкого. Подъехав к транспортному средству, росгвардейцы обратились к водителю мотоцикла и установили его личность.
23-летний житель Никольска был задержан правоохранителями на месте. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам ДПС. Позже подозреваемого опознал заявитель - водитель автомобиля, пострадавшего при ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU