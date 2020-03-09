2020-03-09T10:38:20+03:00
Происшествия

В Пензе росгвардейцы задержали скрывшегося с места ДТП мотоциклиста

23-летний парень для дальнейшего разбирательства был передан сотрудникам ДПС
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФОТО: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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В Пензе мотоциклист, столкнувшись с автомобилем, скрылся с места ДТП. Эту информацию и приметы нарушителя передали патрулям Росгвардии, дав задачу задержать его.

Спустя час после аварии, сотрудники Росгвардии заметили схожий по приметам мотоцикл на территории мойки на улице Урицкого. Подъехав к транспортному средству, росгвардейцы обратились к водителю мотоцикла и установили его личность.

23-летний житель Никольска был задержан правоохранителями на месте. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам ДПС. Позже подозреваемого опознал заявитель - водитель автомобиля, пострадавшего при ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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