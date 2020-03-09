В Пензе обсудили реконструкцию стадиона «Локомотив»
Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков отметил, что стадион востребован у жителей микрорайона:
- Газон засеиваем ежегодно, зимой заливаем каток. Также на стадионе действует трасса для картинга, на которой проводятся соревнования.
Андрей Лузгин отметил, что площади стадиона можно использовать и более эффективно. Как вариант рассматривается создание крытого манежа для круглогодичных тренировок.
– Надо закладывать средства на подготовку ПСД, в 2022 году она должна быть готова. Тогда можно будет рассматривать возможность включения проекта в одну из федеральных программ, – нацелил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU