2020-03-09T09:44:16+03:00
Общество

В Пензе обсудили реконструкцию стадиона «Локомотив»

Выездное совещание с участием мэра города Андрея Лузгина состоялось сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков отметил, что стадион востребован у жителей микрорайона:

- Газон засеиваем ежегодно, зимой заливаем каток. Также на стадионе действует трасса для картинга, на которой проводятся соревнования.

Андрей Лузгин отметил, что площади стадиона можно использовать и более эффективно. Как вариант рассматривается создание крытого манежа для круглогодичных тренировок.

– Надо закладывать средства на подготовку ПСД, в 2022 году она должна быть готова. Тогда можно будет рассматривать возможность включения проекта в одну из федеральных программ, – нацелил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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