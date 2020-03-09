В Пензе обсудили реконструкцию стадиона «Локомотив»

9 Март 2020 2020-03-09T09:44:16+03:00

Выездное совещание с участием мэра города Андрея Лузгина состоялось сегодня

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Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владислав Чесноков отметил, что стадион востребован у жителей микрорайона:

- Газон засеиваем ежегодно, зимой заливаем каток. Также на стадионе действует трасса для картинга, на которой проводятся соревнования.

Андрей Лузгин отметил, что площади стадиона можно использовать и более эффективно. Как вариант рассматривается создание крытого манежа для круглогодичных тренировок.

– Надо закладывать средства на подготовку ПСД, в 2022 году она должна быть готова. Тогда можно будет рассматривать возможность включения проекта в одну из федеральных программ, – нацелил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU