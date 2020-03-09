2020-03-09T09:25:50+03:00
Происшествия

У 49-летнего пензенца украли телефон и 110 тысяч с банковского счета

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением о краже 49-летний гражданин. Мужчина рассказал, что из его квартиры кто-то украл мобильный телефон, и, воспользовавшись банковскими приложениями на нем, присвоил 110 тысяч рублей, которые находились на счетах двух карт.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели поквартирный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. Вскоре сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 48-летний житель областного центра, привлекавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемый признался в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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