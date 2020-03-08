2020-03-08T18:43:34+03:00
Общество

Олицетворение прекрасного и светлого

Накануне 8 марта поздравления принимали сотрудницы управления МВД России по городу Пензе
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, приняли участие сотрудники УМВД и председатель Общественного совета при подразделении Светлана Пинишина.

Обращаясь к подчинённым, начальник городского управления полковник полиции Владимир Лысов от всей души поздравил всех женщин с замечательным праздником.

«Благодаря мудрости, выдержке, терпению, милосердию, стремлению к аккуратности, вы успешно справляетесь с обязанностями, являетесь надежной опорой в делах. Вы на равных с мужчинами добросовестно и самоотверженно несете груз традиционно мужской профессии, оставаясь при этом олицетворением всего прекрасного и светлого на земле».

В ходе торжественного мероприятия отличившимся сотрудницам за достигнутые высокие показатели в службе Владимир Лысов вручил почетные грамоты.

А потом был праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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