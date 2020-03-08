8 Март 2020 2020-03-08T14:52:28+03:00

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6 марта специалисты молодежного центра «Юность» совместно с волонтерами Молодежного клуба «МОСТ» провели праздничную программу, в рамках проекта «Делать добро – просто!», для детей и родителей Центра социальной помощи Железнодорожного района. Акцию посвятили Международному женскому дню.

А началось все с выступления с яркими вокальными номерами солистов вокальной студии «Фэнтези». В ходе конкурсной программы на празднике удалось выявить самых танцующих, музыкальных, артистичных и креативных женщин.

Дети и родители поучаствовали в мастер-классах «Открытка своими руками» и «Кукла Берегиня». В конце мероприятия организаторы поблагодарили за активное участие всех гостей и еще раз поздравили с наступающим праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU