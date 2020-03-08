2020-03-08T14:52:28+03:00
Общество

Делать добро - просто!

В Пензе волонтеры устроили праздник детям и родителям Центра социальной помощи Железнодорожного района
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
Изменить размер текста:

6 марта специалисты молодежного центра «Юность» совместно с волонтерами Молодежного клуба «МОСТ» провели праздничную программу, в рамках проекта «Делать добро – просто!», для детей и родителей Центра социальной помощи Железнодорожного района. Акцию посвятили Международному женскому дню.

А началось все с выступления с яркими вокальными номерами солистов вокальной студии «Фэнтези». В ходе конкурсной программы на празднике удалось выявить самых танцующих, музыкальных, артистичных и креативных женщин.

Дети и родители поучаствовали в мастер-классах «Открытка своими руками» и «Кукла Берегиня». В конце мероприятия организаторы поблагодарили за активное участие всех гостей и еще раз поздравили с наступающим праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олицетворение прекрасного и светлого
Делать добро - просто!
В Пензе сотрудники уголовного розыска раскрыли угон автомобиля
В Саранске мужчина принес в банк фальшивую купюру
Сдать оружие. И спасть спокойно
В Саранске прошла акция «С праздником, автоледи»
Андрей Лузгин оценил состояние Пензы после зимы
С молотком отправился за коньяком в супермаркет житель Саранска
Более 100 пензенцев стали участниками акции «Леди донор»
Пытаясь скрыть следы, убийца поджег автомобиль
Глава пензенского управления МВД Сергей Щеткин поздравил подчиненных с 8 марта
Праздник фигурного катания на коньках
Сотрудницам МВД Мордовии вручили благодарности и награды
В Ковылкинском районе Мордовии затопило еще один мост
Многодетным семьям Пензенской области вручили удостоверения
УМВД по Пензенской области проводит проверку по факту избиения 14-летней девушки
Житель Саранска избил знакомого молотком
В Сердобском районе возводят самый крупный в России молочный комплекс
В Пензе вынесли приговор врачу, из-за халатности которого умер ребенок
Волонтерами Победы стали уже 320 жителей Пензенской области
За последний квартал 2019 года в Пензенской области обнаружили 53 фальшивых купюры
Пензенский предприниматель потерял деньги при покупке тюльпанов