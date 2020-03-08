В Пензе сотрудники уголовного розыска раскрыли угон автомобиля

8 Март 2020 2020-03-08T12:44:28+03:00

В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением о преступлении 30-летний гражданин

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В ночное время неизвестный совершил угон автомобиля «Лада Приора», припаркованного возле дома по улице Рахманинова. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели поквартирный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению преступления причастен 37-летний житель областного центра, привлекавшийся к уголовной ответственности. Полицейские его задержали. Он признался в содеянном. Машина возвращена владельцу.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полиция Пензенской области напоминает: защитите ваш автомобиль, мотоцикл или другое средство передвижения от противоправных посягательств! Установите на транспортное средство охранную сигнализацию, используйте другие защитные приспособления. Никогда не оставляйте машину открытой, если в ней никого нет! Закрывайте двери, даже если собираетесь отойти от нее на минуту-другую. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени.

ИСТОЧНИК KP.RU