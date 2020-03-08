В Саранске мужчина принес в банк фальшивую купюру

8 Март 2020 2020-03-08T12:07:54+03:00

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Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Мордовия проводят проверку по факту сбыта поддельной купюры номиналом 5 тысяч рублей.

Фальшивка была обнаружена в банке при пересчете денежных средств, поступивших от жителя Краснослободского района. Мужчина принес в финансовое учреждение 1 миллион 680 тысяч рублей, которые планировал перечислить за покупку недвижимости.

Как он пояснил полицейским, деньги он копил в течение нескольких лет. Работая администратором в пивном магазине, мужчина нередко разменивал и вносил в кассу из личных сбережений мелкие банкноты, забирая взамен крупные купюры, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к сбыту фальшивой банкноты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU