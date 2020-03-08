2020-03-08T12:07:54+03:00
Происшествия

В Саранске мужчина принес в банк фальшивую купюру

Проводится проверка по факту обнаружения подделки
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия
Изменить размер текста:

Сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Мордовия проводят проверку по факту сбыта поддельной купюры номиналом 5 тысяч рублей.

Фальшивка была обнаружена в банке при пересчете денежных средств, поступивших от жителя Краснослободского района. Мужчина принес в финансовое учреждение 1 миллион 680 тысяч рублей, которые планировал перечислить за покупку недвижимости.

Как он пояснил полицейским, деньги он копил в течение нескольких лет. Работая администратором в пивном магазине, мужчина нередко разменивал и вносил в кассу из личных сбережений мелкие банкноты, забирая взамен крупные купюры, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Республике Мордовия.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к сбыту фальшивой банкноты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе сотрудники уголовного розыска раскрыли угон автомобиля
В Саранске мужчина принес в банк фальшивую купюру
Сдать оружие. И спасть спокойно
320 пензенцев стали волонтерами Победы
В Саранске прошла акция «С праздником, автоледи»
Андрей Лузгин оценил состояние Пензы после зимы
С молотком отправился за коньяком в супермаркет житель Саранска
Более 100 пензенцев стали участниками акции «Леди донор»
Пытаясь скрыть следы, убийца поджег автомобиль
Глава пензенского управления МВД Сергей Щеткин поздравил подчиненных с 8 марта
Праздник фигурного катания на коньках
Сотрудницам МВД Мордовии вручили благодарности и награды
В Ковылкинском районе Мордовии затопило еще один мост
Многодетным семьям Пензенской области вручили удостоверения
УМВД по Пензенской области проводит проверку по факту избиения 14-летней девушки
Житель Саранска избил знакомого молотком
В Сердобском районе возводят самый крупный в России молочный комплекс
В Пензе вынесли приговор врачу, из-за халатности которого умер ребенок
Волонтерами Победы стали уже 320 жителей Пензенской области
За последний квартал 2019 года в Пензенской области обнаружили 53 фальшивых купюры
Пензенский предприниматель потерял деньги при покупке тюльпанов