2020-03-08T10:43:02+03:00
Общество

Сдать оружие. И спасть спокойно

Житель Ковылкинского района Мордовии добровольно выдал гладкоствольное охотничье ружье
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В ММО МВД РФ «Ковылкинский» обратился житель села Рыбкино. Он добровольно выдал инспектору отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ 16 калибра, без цевья и ударно-спускового механизма

Как пояснил 50-летний мужчина, оружие ранее принадлежало его отцу, который скончался много лет назад.

МВД по Республике Мордовия напоминает: с 1 января по 31 декабря 2020 года на территории региона сотрудники полиции и Росгвардии проводят совместную профилактическую акцию «Оружие-2020», в рамках которой жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Отдел Росгвардии по Республике Мордовия.

Для справки: добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), если в его действиях не содержится иного состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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