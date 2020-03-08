2020-03-08T10:24:05+03:00
75 лет Великой Победы

320 пензенцев стали волонтерами Победы

На обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на мероприятия Года памяти и славы подали заявки уже более 50 000 добровольцев
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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320 из них - жители Пензенской области. Неравнодушная молодежь займется помощью в организации главных мероприятий Года памяти и славы.

«Мы планируем подготовить более 100 000 волонтеров, которые смогут не только стать соорганизаторами крупных событий, но и оказать реальную помощь, - дала свой комментарий руководитель Движения Ольга Амельченкова.- Это забота о ветеранах, помощь в восстановлении семейного древа, благоустройство памятных мест и воинских захоронений и многое другое. Кроме того, каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале волонтерыпобеды.рф, пройдет специальное обучение на мобильной платформе. Вместе с нашими партнерами мы разработали Единый стандарт подготовки волонтеров, рассказывающий не только о функциях и навыках добровольцев, но и о истории Второй мировой войны».

До Дня Победы остается чуть больше двух месяцев. Впереди самые интересные и важные проекты Волонтеров Победы. Заходи на сайт волонтерыпобеды.рф, регистрируйся и присоединяйся к тем, кто чтит свою историю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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