В Саранске прошла акция «С праздником, автоледи»

7 Март 2020 2020-03-07T19:14:20+03:00

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В преддверии весеннего праздника инспекторы ГИБДД вышли на дороги города, чтобы поздравить с Международным женским днем каждую женщину за рулем, подарить им цветы и напомнить о соблюдении ПДД. В этом году к акции полицейских присоединились представители общественности и различных организаций города.

Основная задача мероприятия – не только поздравить с праздником женщин-водителей, но и еще раз привлечь внимание общественности к проблеме дорожно-транспортного травматизма. Потому, помимо остальных приятных сюрпризов, весенних цветов, каждая из автоледи получила в этот день сувениры от Госавтоинспекции – ароматизатор для авто с напоминанием о необходимости соблюдения скоростного режима, а также стикер «Ребенок в машине».

Всего за несколько часов проведения акции в ней приняли участие десятки жительниц Саранска, которые признались, что в этот день особенно приятно получить поздравления от сотрудников Госавтоинспекции и подарки от партнеров мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU