2020-03-07T18:47:43+03:00
Недвижимость

Андрей Лузгин оценил состояние Пензы после зимы

Выездное совещание состоялось сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Изменить размер текста:

Пензу продолжают приводить в порядок после зимы: коммунальные службы города ежедневно убирают улицы и скверы, продолжается ремонт дорог.

- В городе есть уже участки, где сошел снег, их можно привести в порядок. Понятно, что за один-два дня всю Пензу мы не уберем, но жители должны видеть изменения. Каждый в своем районе, в своей зоне ответственности находите такие территории и приступайте к работе с сегодняшнего дня, - поставил задачу мэр города Андрей Лузгин. - По традиции будем проводить санитарные пятницы и субботники.

Также Андрей Лузгин выразил намерение еженедельно по субботам проводить объезды и обходы городских территорий с целью контроля за динамикой работ.

Отдельно глава городской администрации остановился на проблеме несанкционированных навалов мусор - в частности, на Шуисте, в районе Ахунского переезда, в Заре.

- Помимо того, что необходимо их вывезти, нам нужно пресекать появление новых свалок, – сказал он. - У Минлесхоза Пензенской области есть полномочия в части несоблюдения экологических норм и система штрафов за это, давайте работать совместно с ними.

Андрей Вячеславович также распорядился проработать вопрос установки видеокамер на стационарных объектах в районах, где подобные случаи происходят неоднократно, чтобы фиксировать нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саранске прошла акция «С праздником, автоледи»
Андрей Лузгин оценил состояние Пензы после зимы
С молотком отправился за коньяком в супермаркет житель Саранска
Более 100 пензенцев стали участниками акции «Леди донор»
Пытаясь скрыть следы, убийца поджег автомобиль
Глава пензенского управления МВД Сергей Щеткин поздравил подчиненных с 8 марта
Праздник фигурного катания на коньках
Сотрудницам МВД Мордовии вручили благодарности и награды
В Ковылкинском районе Мордовии затопило еще один мост
Многодетным семьям Пензенской области вручили удостоверения
УМВД по Пензенской области проводит проверку по факту избиения 14-летней девушки
Житель Саранска избил знакомого молотком
В Сердобском районе возводят самый крупный в России молочный комплекс
В Пензе вынесли приговор врачу, из-за халатности которого умер ребенок
Волонтерами Победы стали уже 320 жителей Пензенской области
За последний квартал 2019 года в Пензенской области обнаружили 53 фальшивых купюры
Пензенский предприниматель потерял деньги при покупке тюльпанов