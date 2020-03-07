Андрей Лузгин оценил состояние Пензы после зимы

7 Март 2020 2020-03-07T18:47:43+03:00

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Пензу продолжают приводить в порядок после зимы: коммунальные службы города ежедневно убирают улицы и скверы, продолжается ремонт дорог.

- В городе есть уже участки, где сошел снег, их можно привести в порядок. Понятно, что за один-два дня всю Пензу мы не уберем, но жители должны видеть изменения. Каждый в своем районе, в своей зоне ответственности находите такие территории и приступайте к работе с сегодняшнего дня, - поставил задачу мэр города Андрей Лузгин. - По традиции будем проводить санитарные пятницы и субботники.

Также Андрей Лузгин выразил намерение еженедельно по субботам проводить объезды и обходы городских территорий с целью контроля за динамикой работ.

Отдельно глава городской администрации остановился на проблеме несанкционированных навалов мусор - в частности, на Шуисте, в районе Ахунского переезда, в Заре.

- Помимо того, что необходимо их вывезти, нам нужно пресекать появление новых свалок, – сказал он. - У Минлесхоза Пензенской области есть полномочия в части несоблюдения экологических норм и система штрафов за это, давайте работать совместно с ними.

Андрей Вячеславович также распорядился проработать вопрос установки видеокамер на стационарных объектах в районах, где подобные случаи происходят неоднократно, чтобы фиксировать нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU