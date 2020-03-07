2020-03-07T13:16:52+03:00
Происшествия

С молотком отправился за коньяком в супермаркет житель Саранска

Подозреваемый в разбойном нападении задержан персоналом и покупателями
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В дежурную часть Отдела полиции № 3 УМВД России по го Саранск поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном в супермаркете, расположенном на улице Энгельса.

Персонал и покупатели магазина смогли самостоятельно задержать злоумышленника. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы и патрульно-постовой службы доставили его в отдел полиции.

Как пояснил задержанный, он решил приобрести алкоголь. Однако спиртные напитки в ночное время уже не продавали. Тогда мужчина забрал с витрины бутылку коньяка, спрятал ее в куртку и прошел через кассу. Свидетелем произошедшего стал сотрудник охраны, который попросил подойти его к стойке. Злоумышленник попытался покинуть помещение, достал молоток и стал избивать работника супермаркета. Подоспевшие на помощь покупатели и персонал помогли задержать налетчика.

В настоящее время в отношении подозреваемого в разбойном нападении Следственным отделом ОП № 3 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, ранее мужчина был судим за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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