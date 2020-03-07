2020-03-07T12:54:49+03:00
Общество

Более 100 пензенцев стали участниками акции «Леди донор»

В преддверии женского праздника акция прошла в Пензенском областном клиническом центре крови
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Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
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Статистика показывает, что женщин доноров ничуть не меньше мужчин, несмотря на то, что прекрасная половина считается «слабым полом». Матери, жены, дочери гораздо острее чувствуют чужую боль и первыми приходят на помощь.

Все женщины, сдавшие кровь 6 марта, получили поздравления и сувениры с символикой донорства. Не остались в этот день в стороне и мужчины-доноры. Они также приняли активное участие в акции.

«В ходе акции «Леди-донор» заготовлено более 50 литров гемокомпонентов. После обследования они будут направлены в лечебную сеть», - подвела итоги главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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