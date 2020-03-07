Более 100 пензенцев стали участниками акции «Леди донор»
Статистика показывает, что женщин доноров ничуть не меньше мужчин, несмотря на то, что прекрасная половина считается «слабым полом». Матери, жены, дочери гораздо острее чувствуют чужую боль и первыми приходят на помощь.
Все женщины, сдавшие кровь 6 марта, получили поздравления и сувениры с символикой донорства. Не остались в этот день в стороне и мужчины-доноры. Они также приняли активное участие в акции.
«В ходе акции «Леди-донор» заготовлено более 50 литров гемокомпонентов. После обследования они будут направлены в лечебную сеть», - подвела итоги главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.
ИСТОЧНИК KP.RU