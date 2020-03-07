2020-03-07T11:14:33+03:00
Происшествия

Пытаясь скрыть следы, убийца поджег автомобиль

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту убийства таксиста
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Вечером, 5 марта, в Иссе на улице Лебедева обнаружена сгоревшая автомашина марки «Lada Granta». На водительском сиденье находилось тело мужчины со следами термического воздействия. Как впоследствии установлено, погибшим оказался 61-летний житель Иссы. При первоначальном осмотре на его теле обнаружено одно ранение в области груди, причиненное, по предварительным данным, отверткой.

По факту убийства Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан житель Мокшана, 1991 года рождения, у которого вечером 5 марта возник конфликт с потерпевшим, занимавшимся частным извозом.

В ходе следственных действий злоумышленник пояснил, что нанес удар водителю предметом, обнаруженным в автомашине, после чего он поджег автомобиль и скрылся с места происшествия, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователем и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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