2020-03-07T10:13:24+03:00
Общество

Глава пензенского управления МВД Сергей Щеткин поздравил подчиненных с 8 марта

Завершился праздник большим концертом
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
bo_titlebo_titleФото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
Изменить размер текста:

Начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Сергей Щёткин поздравил сотрудниц ведомства с Международным женским днём.

- Сегодня в органах внутренних дел Пензенской области работают более тысячи женщин. Все вы успеваете спешно выполнять служебные задачи и хранить тепло домашнего очага! На ваших хрупких плечах - большая ответственность. И на всё вам хватает сил, – отметил он, пожелав собравшимся крепкого здоровья, любви, радости и весеннего настроения.

Мероприятие продолжил праздничный концерт, подготовленный сотрудниками органов внутренних дел Пензенской области и лучшими творческими коллективами города.

КСТАТИ

Вчера представители УМВД России по Пензенской области и Общественного совета при управлении также поздравили с праздником ветеранов органов внутренних дел - участниц Великой Отечественной войны.

ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД подполковник внутренней службы Сергей Удалов и член Общественного совета, подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан навестили 95-летнюю Зинаиду Алексеевну Шлычкову и 96-летнюю Наталью Григорьевну Сурину. Полицейские и общественники поздравили их с праздником Весны, вручили цветы и уточнили, нужна ли ветеранам какая-либо помощь. Ветеранам войны пожелали здоровья и долгих лет жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С молотком отправился за коньяком в супермаркет житель Саранска
Более 100 пензенцев стали участниками акции «Леди донор»
Пытаясь скрыть следы, убийца поджег автомобиль
Глава пензенского управления МВД Сергей Щеткин поздравил подчиненных с 8 марта
Праздник фигурного катания на коньках
Сотрудницам МВД Мордовии вручили благодарности и награды
В Ковылкинском районе Мордовии затопило еще один мост
Многодетным семьям Пензенской области вручили удостоверения
УМВД по Пензенской области проводит проверку по факту избиения 14-летней девушки
Житель Саранска избил знакомого молотком
В Сердобском районе возводят самый крупный в России молочный комплекс
В Пензе вынесли приговор врачу, из-за халатности которого умер ребенок
Волонтерами Победы стали уже 320 жителей Пензенской области
За последний квартал 2019 года в Пензенской области обнаружили 53 фальшивых купюры
Пензенский предприниматель потерял деньги при покупке тюльпанов