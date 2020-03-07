Глава пензенского управления МВД Сергей Щеткин поздравил подчиненных с 8 марта
Начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Сергей Щёткин поздравил сотрудниц ведомства с Международным женским днём.
- Сегодня в органах внутренних дел Пензенской области работают более тысячи женщин. Все вы успеваете спешно выполнять служебные задачи и хранить тепло домашнего очага! На ваших хрупких плечах - большая ответственность. И на всё вам хватает сил, – отметил он, пожелав собравшимся крепкого здоровья, любви, радости и весеннего настроения.
Мероприятие продолжил праздничный концерт, подготовленный сотрудниками органов внутренних дел Пензенской области и лучшими творческими коллективами города.
КСТАТИ
Вчера представители УМВД России по Пензенской области и Общественного совета при управлении также поздравили с праздником ветеранов органов внутренних дел - участниц Великой Отечественной войны.
ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
Заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД подполковник внутренней службы Сергей Удалов и член Общественного совета, подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан навестили 95-летнюю Зинаиду Алексеевну Шлычкову и 96-летнюю Наталью Григорьевну Сурину. Полицейские и общественники поздравили их с праздником Весны, вручили цветы и уточнили, нужна ли ветеранам какая-либо помощь. Ветеранам войны пожелали здоровья и долгих лет жизни.
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