Глава пензенского управления МВД Сергей Щеткин поздравил подчиненных с 8 марта

7 Март 2020 2020-03-07T10:13:24+03:00

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Начальник регионального управления МВД России генерал-майор полиции Сергей Щёткин поздравил сотрудниц ведомства с Международным женским днём.

- Сегодня в органах внутренних дел Пензенской области работают более тысячи женщин. Все вы успеваете спешно выполнять служебные задачи и хранить тепло домашнего очага! На ваших хрупких плечах - большая ответственность. И на всё вам хватает сил, – отметил он, пожелав собравшимся крепкого здоровья, любви, радости и весеннего настроения.

Мероприятие продолжил праздничный концерт, подготовленный сотрудниками органов внутренних дел Пензенской области и лучшими творческими коллективами города.

КСТАТИ

Вчера представители УМВД России по Пензенской области и Общественного совета при управлении также поздравили с праздником ветеранов органов внутренних дел - участниц Великой Отечественной войны.

ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД подполковник внутренней службы Сергей Удалов и член Общественного совета, подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан навестили 95-летнюю Зинаиду Алексеевну Шлычкову и 96-летнюю Наталью Григорьевну Сурину. Полицейские и общественники поздравили их с праздником Весны, вручили цветы и уточнили, нужна ли ветеранам какая-либо помощь. Ветеранам войны пожелали здоровья и долгих лет жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU