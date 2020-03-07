2020-03-07T09:58:19+03:00
Спорт

Праздник фигурного катания на коньках

На Открытое Первенство Пензы приедут спортсмены из 12 городов страны
Виктор ВИКТОРОВ
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Фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова (слева направо) во время жеребьевки на Чемпионате России, декабрь 2019 г. Фото: Мария ЛенцФигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова (слева направо) во время жеребьевки на Чемпионате России, декабрь 2019 г. Фото: Мария Ленц
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С 9 по 10 марта во ДС «Рубин» состоится Открытое Первенство Пензы по фигурному катанию на коньках «Весенние ласточки-2020». В соревнованиях примут участие спортсмены от 5 и до 16 лет, в 15 возрастных группах - от номинации «юный фигурист» до первого спортивного разряда.

Но не будем торопиться оценивать потенциал молодых фигуристов с улыбкой. Среди 150 спортсменов, чей приезд на соревнования ожидает Пенза, точно есть будущие чемпионы страны и мировых первенств.

Достаточно лишь вспомнить, какую спортивную и возрастную революцию в этом виде соревнований совершили представители России. Олимпийским чемпионкам Юлие Липницкой - 21, Алине Загитовой нет и восемнадцати. Брать интервью у их талантливых и совсем юных преемниц надо и вовсе, едва ли не в присутствии родителей.

По информации пресс-службы администрации города, на соревнования «Весенние ласточки-2020» в Пензу приедут спортсмены - из Москвы, Рязани, Оренбурга, Саранска, Ульяновска, Новоспасска, Саратова, Вольска, Тольятти, Кузнецка, Заречного. Пензу будут представлять 56 воспитанников МБУ «Спортивная школа №1».

Начало соревнований в 9.00. Приходите!

ИСТОЧНИК KP.RU

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