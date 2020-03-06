Сотрудницам МВД Мордовии вручили благодарности и награды

6 Март 2020 2020-03-06T19:19:58+03:00

Сегодня в ведомстве состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню

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Министр внутренних дел по Республике Мордовия полковник полиции Борис Шейнкин поздравил всех женщин с наступающим праздником:

- В этот весенний день мне очень приятно видеть ваши улыбающиеся лица. Я рад разделить с вами праздничный настрой и от имени руководства, личного состава МВД по Республике Мордовия сердечно поздравить всех вас, милые женщины, с прекрасным праздником - Международным женским днем 8 Марта. Ваше присутствие заставляет нас, мужчин, двигаться вперед и совершенствоваться. Особый почет и внимание - женщинам, которые посвятили свою жизнь благородному делу служения государству и народу.

Отдельные слова благодарности были сказаны всем женщинам-ветеранам органов внутренних дел республики.

- В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. И пусть говорят, что у войны не женское лицо, трудно описать словами вклад всех женщин той эпохи, без которых этой победы просто невозможно было добиться, - сказал он.

После этого глава ведомства вручил женщинам-сотрудницам МВД ведомственные награды, благодарности и почетные грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU