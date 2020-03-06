В Ковылкинском районе Мордовии затопило еще один мост

6 Март 2020 2020-03-06T19:07:40+03:00

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Сегодня поступила информация о том, что подтоплен мост через реку Мокша, ведущий в населенный пункт Рыбкино Ковылкинского района. Сооружение было специально спроектировано для пропуска паводковых вод поверх него. Уровень воды выше полотна моста на 30 см.

Ограничено движение пешеходов и автомобильной техники, но объезд не требуется. Угрозы подтопления объектам экономики и социальной сферы нет. Эвакуация населения не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU