Многодетным семьям Пензенской области вручили удостоверения

6 Март 2020 2020-03-06T18:30:43+03:00

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Сегодня в Пензе состоялась встреча губернатора Ивана Белозерцева с многодетными семьями. Глава региона поздравил женщин с наступающим 8 марта:

- Нет для женщины большего счастья, чем счастье быть матерью. Материнство - это и большой труд, часто сродни подвигу, это бесконечное терпение, мудрость, забота. Все ради того, чтобы дети были образованы, успешны и счастливы.

Сейчас в Пензенской области проживают более девяти тысяч многодетных семей. Из них почти семь тысяч семей получают различные выплаты. 686 семей воспитывают пятерых и более детей.

Сегодня губернатор вручил медали «Материнская доблесть» Людмиле Абузяровой, Екатерине Владимировой, Елене Смирновой, Ирине Крышевой, Альфие Панцыревой, Наиле Ляпиной и Екатерине Удаловой. Также их семьям были вручены первые в Пензенской области удостоверения «Многодетная семья». Этот документ даёт право на льготное посещение спортивных и социально-культурных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU