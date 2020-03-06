УМВД по Пензенской области проводит проверку по факту избиения 14-летней девушки

6 Март 2020 2020-03-06T18:21:16+03:00

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Вчера вечером в сообществе «Черный список. Пенза» в социальной сети Вконтакте был опубликован пост местной жительницы. Женщина попросила горожан помочь в поисках неизвестных подростков, избивших третьего марта 14-летнюю дочь ее знакомой.

Драка произошла возле дома № 158В на улице Терновского. Пострадавшую избивали двое парней и две девушки. После случившегося у нее диагностировали сотрясение мозга.

УМВД по Пензенской области прокомментировало произошедшее. «Заявление о причинении телесных повреждений несовершеннолетней жительнице областного центра поступило в отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе. Личность несовершеннолетней, которая причинила телесные повреждения пострадавшей, установлена. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - отметили представители ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU