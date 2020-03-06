Житель Саранска избил знакомого молотком

6 Март 2020 2020-03-06T13:04:23+03:00

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В среду в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по го Саранск поступило сообщение из больницы. В медицинское учреждение был госпитализирован 30-летний местный житель с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ранами. Мужчина доставили в больницу из квартиры знакомого. Туда и направились сотрудники полиции.

Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что накануне в квартире собиралась компания. Во время застолья 30-летний гость поссорился с пострадавшим, схватился за молоток и нанес ему несколько ударов по голове, после чего сбежал. «Скорую» вызвал хозяин жилища.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту своего жительства. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и спал.

В настоящее время Следственным отделом ОП № 1 УМВД России по го Саранск в отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подспиской о невыезде. Свою вину он не отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU