2020-03-06T12:41:24+03:00
Экономика

В Сердобском районе возводят самый крупный в России молочный комплекс

Открытие первой очереди производства состоялось в четверг
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Возведение молочного комплекса «Русмолко» (дочерняя компания международного холдинга по производству продуктов питания Olam International) на 5200 голов ведется в рамках реализации инвестиционной программы. Проект является самым крупным и современным в России и одним из крупнейших в Европе.

- То, что компания «Русмолко» строит этот комплекс именно в Сердобской области, - большое событие, - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев. - Это наш крупнейший инвестор, и у компании большие перспективы развития. Для нас важно, когда у людей есть возможность трудиться в хороших условиях и получать хорошую зарплату.

Директор департамента животноводства и племенного дела минсельхоза РФ Дмитрий Бутусов отметил, что молочное животноводство является одним из приоритетов в развитии сельского хозяйства, поэтому пуск нового молочного комплекса в Сердобске имеет значение не только для Пензенской области, но и для всей отечественной аграрной отрасли.

- За пять лет показатели области по валовому производству молока выросли на 11%, - подчеркнул глава федерального департамента.

Проект «Русмолко» в Сердобском районе рассчитан более чем на 8 000 голов. Комплекс состоит из семи коровников, четырех телятников, доильно-молочного блока с двумя доильными залами. На сегодняшний день общее поголовье КРС на комплексе составляет 5000 голов, суточный надой – около 40 тонн молока-сырья. На предприятии работают 197 человек.

К 2021 году планируется завершить строительство еще двух коровников для дойного стада и помещений для телят. В результате общее поголовье «Русмолко» превысит 16000 животных, а производство молока увеличится до 250 тонн в день. На предприятии будет создано свыше 350 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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