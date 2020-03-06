В Пензе вынесли приговор врачу, из-за халатности которого умер ребенок

6 Март 2020 2020-03-06T12:28:46+03:00

Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок в полтора года с запретом заниматься медицинской деятельностью в течение двух лет

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В Пензе вынесли приговор суда заведующему травматологическим пунктом Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова.

По данным следствия, в октябре 2018 года в учреждение поступил мальчик с переломом правой руки. После наложения гипса ребенок был отпущен домой, но на следующий день снова доставлен в травмпункт бригадой «скорой помощи» из-за отека руки и боли. Заведующий, неверно оценив состояние малолетнего, госпитализировать его не стал.

Ночью следующего дня ребенок попал в реанимацию, где и скончался. Экспертиза установила, что причиной смерти мальчика стал синдром длительного сдавления мягких тканей правой руки, осложнившегося острой почечной, сердечной и полиорганной недостаточностью и эндогенной интоксикацией.

Приговором суда заведующему травматологического пункта Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской врачебной деятельностью сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU