В Пензе вынесли приговор врачу, из-за халатности которого умер ребенок
В Пензе вынесли приговор суда заведующему травматологическим пунктом Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова.
По данным следствия, в октябре 2018 года в учреждение поступил мальчик с переломом правой руки. После наложения гипса ребенок был отпущен домой, но на следующий день снова доставлен в травмпункт бригадой «скорой помощи» из-за отека руки и боли. Заведующий, неверно оценив состояние малолетнего, госпитализировать его не стал.
Ночью следующего дня ребенок попал в реанимацию, где и скончался. Экспертиза установила, что причиной смерти мальчика стал синдром длительного сдавления мягких тканей правой руки, осложнившегося острой почечной, сердечной и полиорганной недостаточностью и эндогенной интоксикацией.
Приговором суда заведующему травматологического пункта Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской врачебной деятельностью сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU