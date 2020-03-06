2020-03-06T12:28:46+03:00
Происшествия

В Пензе вынесли приговор врачу, из-за халатности которого умер ребенок

Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок в полтора года с запретом заниматься медицинской деятельностью в течение двух лет
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пензе вынесли приговор суда заведующему травматологическим пунктом Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова.

По данным следствия, в октябре 2018 года в учреждение поступил мальчик с переломом правой руки. После наложения гипса ребенок был отпущен домой, но на следующий день снова доставлен в травмпункт бригадой «скорой помощи» из-за отека руки и боли. Заведующий, неверно оценив состояние малолетнего, госпитализировать его не стал.

Ночью следующего дня ребенок попал в реанимацию, где и скончался. Экспертиза установила, что причиной смерти мальчика стал синдром длительного сдавления мягких тканей правой руки, осложнившегося острой почечной, сердечной и полиорганной недостаточностью и эндогенной интоксикацией.

Приговором суда заведующему травматологического пункта Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской врачебной деятельностью сроком на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Саранска избил знакомого молотком
В Сердобском районе возводят самый крупный в России молочный комплекс
В Пензе вынесли приговор врачу, из-за халатности которого умер ребенок
Волонтерами Победы стали уже 320 жителей Пензенской области
За последний квартал 2019 года в Пензенской области обнаружили 53 фальшивых купюры
Пензенский предприниматель потерял деньги при покупке тюльпанов
В этом году пензенские колледжи примут на обучение почти пять тысяч студентов
«СтанкоМашСтрой» представит оборудование на выставке «Металлообработка. Сварка – Урал 2020»
Монтаж опор Бакунинского моста завершится к сентябрю
Завтра в Мордовии ожидается сильный ветер
По поручению Ивана Белозерцева восстановлено водоснабжение в селе Поим
Женщину взяли под стражу в зале суда
Пензенский «Дизель» завершил сезон проигрышем тюменскому «Рубину»
19-летний уклонист из Городищенского района заплатит штраф
В Ковылкинском районе Мордовии подтопило два моста
Под Саранском столкнулись два «ВАЗа»: водители получили травмы
Пензенским сотрудникам ГИБДД вручили 14 новых служебных автомобилей
Пензенец Александр Грачёв вошел в резервный состав команды сборной России
Иван Белозерцев провел личный прием граждан
Перевозить детей в автомобиле, не подвергая опасности
Пенза примет Чемпионат и Первенство ПФО по смешанным единоборствам
Для получения аванса в 21 миллион подделали документы о реконструкции корпуса
Пензенская школьница - победитель Всероссийского конкурса сочинений
А еще говорят, что снаряд в одну воронку не попадает дважды
В Мордовии разыскивают очевидцев ДТП с погибшим
Иван Белозерцев вручил медаль участнику обороны Сталинграда Алексею Земскову