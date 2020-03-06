Волонтерами Победы стали уже 320 жителей Пензенской области

6 Март 2020 2020-03-06T11:22:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на мероприятия Года памяти и славы подали заявки уже более 50 000 добровольцев. 320 из них – жители Пензенской области. Неравнодушная молодежь займется помощью в организации главных мероприятий Года памяти и славы.

- Мы планируем подготовить более 100 000 волонтеров, которые смогут не только стать соорганизаторами крупных событий, но и оказать реальную помощь. Это забота о ветеранах, помощь в восстановлении семейного древа, благоустройство памятных мест и воинских захоронений и многое другое. Кроме того, каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале, пройдет специальное обучение на мобильной платформе. Вместе с нашими партнерами мы разработали Единый стандарт подготовки волонтеров, рассказывающий не только о функциях и навыках добровольцев, но и о истории Второй мировой войны, - отметила руководитель Движения Ольга Амельченкова.

ИСТОЧНИК KP.RU