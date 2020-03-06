За последний квартал 2019 года в Пензенской области обнаружили 53 фальшивых купюры

6 Март 2020 2020-03-06T10:28:25+03:00

Большая часть подделок пришлась на купюры номиналом пять тысяч рублей

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В октябре-декабре прошлого года в банковском секторе Пензенской области были выявлены 53 российские банкноты с признаками подделки.

Большая часть подделок пришлась на купюры номиналом 5 000 рублей (32 штуки) и 1 000 рублей (17 штук). Фальшивок среди иностранной валюты в это время выявлено не было.

- Если вы обнаружили купюру, в подлинности которой сомневаетесь, ее можно сдать на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами, – напоминает заместитель управляющего Отделением Пенза Людмила Барбакова. – Если вы уверены, что перед вами подделка, обратитесь в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU