2020-03-06T10:09:11+03:00
Происшествия

Пензенский предприниматель потерял деньги при покупке тюльпанов

По факту мошенничества проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В пензенскую полицию обратился с заявлением о мошенничестве 38-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже тюльпанов, позвонил по контактному телефону и договорился о покупке 1 500 цветов.

Следуя указаниям продавца, покупатель перечислил на банковский счет 18 750 рублей, получил подтверждение оплаты, но цветы так и не увидел. Контактный телефон продавца был после этого отключен.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Саранска избил знакомого молотком
В Сердобском районе возводят самый крупный в России молочный комплекс
В Пензе вынесли приговор врачу, из-за халатности которого умер ребенок
Волонтерами Победы стали уже 320 жителей Пензенской области
За последний квартал 2019 года в Пензенской области обнаружили 53 фальшивых купюры
Пензенский предприниматель потерял деньги при покупке тюльпанов
В этом году пензенские колледжи примут на обучение почти пять тысяч студентов
«СтанкоМашСтрой» представит оборудование на выставке «Металлообработка. Сварка – Урал 2020»
Монтаж опор Бакунинского моста завершится к сентябрю
Завтра в Мордовии ожидается сильный ветер
По поручению Ивана Белозерцева восстановлено водоснабжение в селе Поим
Женщину взяли под стражу в зале суда
Пензенский «Дизель» завершил сезон проигрышем тюменскому «Рубину»
19-летний уклонист из Городищенского района заплатит штраф
В Ковылкинском районе Мордовии подтопило два моста
Под Саранском столкнулись два «ВАЗа»: водители получили травмы
Пензенским сотрудникам ГИБДД вручили 14 новых служебных автомобилей
Пензенец Александр Грачёв вошел в резервный состав команды сборной России
Иван Белозерцев провел личный прием граждан
Перевозить детей в автомобиле, не подвергая опасности
Пенза примет Чемпионат и Первенство ПФО по смешанным единоборствам
Для получения аванса в 21 миллион подделали документы о реконструкции корпуса
Пензенская школьница - победитель Всероссийского конкурса сочинений
А еще говорят, что снаряд в одну воронку не попадает дважды
В Мордовии разыскивают очевидцев ДТП с погибшим
Иван Белозерцев вручил медаль участнику обороны Сталинграда Алексею Земскову