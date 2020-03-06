Пензенский предприниматель потерял деньги при покупке тюльпанов

6 Март 2020 2020-03-06T10:09:11+03:00

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В пензенскую полицию обратился с заявлением о мошенничестве 38-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже тюльпанов, позвонил по контактному телефону и договорился о покупке 1 500 цветов.

Следуя указаниям продавца, покупатель перечислил на банковский счет 18 750 рублей, получил подтверждение оплаты, но цветы так и не увидел. Контактный телефон продавца был после этого отключен.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления

ИСТОЧНИК KP.RU