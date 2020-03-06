В этом году пензенские колледжи примут на обучение почти пять тысяч студентов
В этом году 4740 студентов смогут обучаться в региональных колледжах за счет средств бюджета Пензенской области.
В новом учебном году увеличится прием на специальности подготовки квалифицированных рабочих и служащих «Графический дизайнер» (на 50 мест) и «Закройщик» (на 25 мест). Общее число мест для обучения составит 1625.
На 25 мест увеличится прием студентов на специальности «Организация перевозок и управление на транспорте», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин», «Педагогика дополнительного образования». На 20 мест вырастет прием по направлению «Профессиональное обучение» (по отраслям). В целом прием студентов по программам подготовки специалистов среднего звена составит 2785 - по очной форме обучения, 330 - по заочной форме обучения.
ИСТОЧНИК KP.RU