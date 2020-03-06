В этом году пензенские колледжи примут на обучение почти пять тысяч студентов

6 Март 2020 2020-03-06T09:58:59+03:00

На развитие системы профессионального образования заложено более одного миллиарда рублей

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В этом году 4740 студентов смогут обучаться в региональных колледжах за счет средств бюджета Пензенской области.

В новом учебном году увеличится прием на специальности подготовки квалифицированных рабочих и служащих «Графический дизайнер» (на 50 мест) и «Закройщик» (на 25 мест). Общее число мест для обучения составит 1625.

На 25 мест увеличится прием студентов на специальности «Организация перевозок и управление на транспорте», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин», «Педагогика дополнительного образования». На 20 мест вырастет прием по направлению «Профессиональное обучение» (по отраслям). В целом прием студентов по программам подготовки специалистов среднего звена составит 2785 - по очной форме обучения, 330 - по заочной форме обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU