«СтанкоМашСтрой» представит оборудование на выставке «Металлообработка. Сварка – Урал 2020»

6 Март 2020 2020-03-06T09:15:41+03:00

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С 17 по 20 марта компания «СтанкоМашСтрой» представит оборудование собственного производства на 20-ой специализированной выставке «Металлообработка. Сварка – Урал 2020». Форум считается одним из самых крупнейших на Урале и ежегодно демонстрирует современное состояние отрасли – инновационные технологии, передовые идеи и оборудование для машиностроительной, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства.

Выставка считается самой большой по числу участников, количеству экспонентов и площади экспозиции тематических проектов в России. Ежегодно в ней принимают участие более 150 российских предприятий, а также зарубежные компании.

Ожидается, что в этом году экспозицию посетят более 3000 гостей. Свое оборудование, инструмент, технологии для металлообработки, сварки, диагностики, контроля представят порядка 200 компаний из 45 регионов России, а также иностранные производители.

Компания «СтанкоМашСтрой» является постоянным участником выставки «Металлообработка. Сварка – Урал 2020», что способствует поддержанию сформировавшегося имиджа компании, как одного из самых крупных российских предприятий станкостроительной отрасли, продолжению диалога, как с партнерами, так и конкурентами, а также поиску новых потенциальных потребителей токарного и фрезерного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU