Монтаж опор Бакунинского моста завершится к сентябрю

5 Март 2020 2020-03-05T17:55:19+03:00

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Реконструкция моста проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Муниципальный контракт на выполнение работ по итогам конкурсных процедур заключен с ООО «Автодорога».

В настоящее время на объекте уже достроены третья и четвертая опоры, продолжается сооружение секций их подпорной стенки. Строители переходят на левый берег: здесь сделан полуостровок, начаты работы по устройству буронабивных свай подпорной стенки первой опоры. Все опоры и подпорные стенки должны быть готовы к сентябрю 2020 года, после чего начнется один из самых сложных этапов реконструкции – монтаж пролетных металлоконструкций.

- Каждый этап строительно-монтажных работ должен выполняться с надлежащим качеством, строительный контроль следует осуществлять ежедневно, - обратил внимание Магомед Агамагомедов.

После завершения реконструкции будет построен новый мост с трехполосным движением, пешеходными связями и велодорожкой. Открытие обновленного Бакунинского моста запланировано на май-июнь следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU