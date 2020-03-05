Завтра в Мордовии ожидается сильный ветер

5 Март 2020 2020-03-05T17:15:55+03:00

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Пресс-служба ГУ МЧС по РМ сообщает: по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём 6 марта местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

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Рекомендации для населения при сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

ИСТОЧНИК KP.RU