По поручению Ивана Белозерцева восстановлено водоснабжение в селе Поим

5 Март 2020 2020-03-05T16:56:45+03:00

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Часть села Поим осталась без воды из-за выхода из строя насосного оборудования артезианской скважины. По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин посетил населенный пункт и провел там совещание по вопросам устранения неисправности.

- Местный водозаборный узел состоит из двух артезианских скважин, - отметил глава администрации района Николай Дружинин. - В 2013 году одну из них вывели из эксплуатации, запустив вторую. Именно на ней и вышел из строя насос.

С 1 марта администрация Поимского сельсовета наняла рабочих, которые промыли и прокачали первую скважину. Из второй скважины было извлечено оборудование. 3 марта водоснабжение села было восстановлено. Завершение работ по вводу в эксплуатацию артезианской скважины №2 находится на личном контроле Михаила Панюхина.

ИСТОЧНИК KP.RU