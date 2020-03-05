Женщину взяли под стражу в зале суда

5 Март 2020 2020-03-05T15:51:00+03:00

По совокупности приговоров Октябрьский суд Пензы назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы

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Поначалу план женщины казался ей просто изящным… Находясь 27 июля 2019 года в Каменке в гостях у знакомого своей подруги, под предлогом посещения свой страницы в социальной сети, попросила у хозяина дома его мобильный телефон. Получив, сменила пароль для входа в личный кабинет «Мобильного банка» потерпевшего и перевела с его счета на карту своего знакомого 40 тыс. рублей.

Затем попросила его переправить деньги на свою карту, и распорядилась ими по своему усмотрению. На этом фарт и закончился.

Октябрьским районным судом Пензы от 25.12.2019, ранее судимая за кражу 27-летняя жительница Пензы, осуждена за кражу с банковского счета. По совокупности приговоров ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

При определении наказания суд, конечно, учел смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины, частичное возмещение материального ущерба, наличие малолетнего ребенка. Но принял также во внимание, что преступление совершено в период испытательного срока.

Печален финал истории. Женщина была взята под стражу в зале суда.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU