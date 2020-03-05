2020-03-05T14:50:33+03:00
Спорт

Пензенский «Дизель» завершил сезон проигрышем тюменскому «Рубину»

Для продолжения борьбы за Кубок Петрова пензенским хоккеистам нужна была победа, но матч завершился со счетом 0:3 в пользу соперника
Анна ЧЕРНАЯ
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Шестой матч серии с тюменским «Рубином» стал для «Дизеля» последним в первом раунде плей-офф. До начала игры счет в серии был 3:2 в пользу соперников.

Первый период показал, что наши хоккеисты были готовы бороться за победу до последнего, седьмого матча, однако тюменец Егор Бабенко открыл счет. Вторую шайбу «Дизелю» забил Никита Ядроец, третью Константин Фаст.

В заключительной трети матча счет так и не изменился. «Дизель» проиграл со счетом 0:3 в игре и 2:4 в серии. Таким образом, сезон команда завершила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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