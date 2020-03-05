19-летний уклонист из Городищенского района заплатит штраф

5 Март 2020 2020-03-05T14:10:15+03:00

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19-летний житель Городищенского района Леонид М. признан виновным в уклонении от призыва на военную службу.

Из материалов по делу следует, что еще в феврале 2017 года парень был поставлен на учет в военном комиссариате по Городищенскому и Никольскому районам области. Медицинское освидетельствование показало, что М. годен к службе. Получив повестку, в назначенное время призывник на прохождение комиссии не явился, и после начал скрываться от комиссариата.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с обвинением парень согласился в полном объеме. Суд назначил М. наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU