В Ковылкинском районе Мордовии подтопило два моста

5 Март 2020 2020-03-05T13:43:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня стало известно о подтоплении двух низководных мостов в Ковылкинском районе Мордовии.

Первое сооружение через реку Мокша ведет в населенный пункт Красная Пресня. В селе 126 домов, в которых проживают 478 человек. Уровень воды выше полотна моста на 40 сантиметров, поэтому движение пешеходов и автомобильной техники по нему временно запрещено. Граждан просят воспользоваться объездным путем через поселок Силикатный.

Другой низководный мост – часть дороги к населенному пункту Васильевка, где располагается 94 дома, в которых проживают 227 человек. Уровень воды выше полотна моста на 35 сантиметров. Ограничено движение пешеходов и автомобильной техники. Объездной путь проходит через населенный пункт Наровчат Пензенской области.

Во всех случаях эвакуация населения не требуется. В населенных пунктах выставлены запрещающие знаки, ограждение, проведены разъяснительные беседы с населением. В случае необходимости будут организованы спасательные посты.

ГУ МЧС по РМ отмечает, что подтопление низководных мостов является обычным ежегодным явлением, так как по своей конструкции эти мосты предназначены для затопления в период паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU